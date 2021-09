Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère VISITE COMMENTEE DU PARCOURS TEXTILE Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

VISITE COMMENTEE DU PARCOURS TEXTILE Bourgoin-Jallieu, 1 octobre 2021, Bourgoin-Jallieu. VISITE COMMENTEE DU PARCOURS TEXTILE 2021-10-01 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-01 15:30:00 15:30:00 MUSEE DE BOURGOIN-JALLIEU 17 RUE VICTOR HUGO

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu EUR 4 Installé au cœur de la ville, dans l’ancienne chapelle des Antonins (1503) et l’Hôtel-Dieu (XVIIIe siècle), le Musée de Bourgoin-Jallieu propose une visite commentée du parcours permanent autour du thème de l’industrie textile en Nord-Isère. amorelli@bourgoinjallieu.fr +33 4 74 28 19 74 https://www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu Bourgoin-Jallieu Adresse MUSEE DE BOURGOIN-JALLIEU 17 RUE VICTOR HUGO Ville Bourgoin-Jallieu lieuville 45.58674#5.27924