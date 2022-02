Visite commentée du parcours permanent Richard Anacréon, une collection Granville, 25 février 2022, Granville.

Visite commentée du parcours permanent Richard Anacréon, une collection Place de l’Isthme La Haute-Ville Granville

2022-02-25 11:00:00 11:00:00 – 2022-02-25 12:00:00 12:00:00 Place de l’Isthme La Haute-Ville

Granville Manche

Né en 1907 à Granville, où il décède en 1992, le libraire Richard Anacréon fait don à sa ville natale dans les années 80 de 280 œuvres d’art et de 550 livres en édition originale, présentés dans le musée qui porte son nom depuis 1985. Ils constituent un ensemble sans équivalent, reflet de l’art et de la littérature de la première moitié du vingtième siècle.

À la croisée des beaux-arts et de la littérature.

Autour de deux thèmes représentatifs des collections : portraits et paysages, peintures et dessins dialoguent avec une sélection d’ouvrages, manuscrits et correspondances.

Des dépôts d’œuvres d’artistes tels qu’André Lhôte, Louis Marcoussis, Raoul Dufy, Kees Van Dongen ou encore Maurice de Vlaminck, provenant du Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, complètent la collection léguée par Richard Anacréon.

Le nouveau parcours de visite des collections permanentes, ouvert en 2021, a été renouvelé en 2022. Le MamRA vous invite à venir le découvrir au cours d’une visite commentée.

Sur réservation.

musee.anacreon@ville-granville.fr +33 2 33 51 02 94 https://www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-dart-moderne-richard-anacreon/

Place de l’Isthme La Haute-Ville Granville

