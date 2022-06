Visite commentée du parcours d’art contemporain : Allons voir ! Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’évènement: 18260

Cette manifestation propose à des artistes, sélectionnés cette année par Sophie Grappin, commissaire de cette 4ème édition, d'intervenir dans et autour de différents sites ruraux du Pays Fort, fermes, moulin, granges (notamment les granges pyramidales du XVIème siècle emblématiques de cette région), ou encore silos ou lavoirs, dans diverses communes du Pays Fort : Assigny, Barlieu, Concressault, Vailly-sur-Sauldre, Le Noyer. Ce circuit artistique permet de découvrir ou redécouvrir cette micro-région agricole sous un nouveau jour. En proposant à ces artistes de dialoguer avec ces édifices chargés de sens, allons voir ! nous invite à porter un regard neuf sur la ruralité, à découvrir la richesse de ce qu'elle nous lègue, et nous laisser porter par les imaginaires qu'elle brasse. Découvrez le Pays Fort et notamment les granges pyramidales du 16ème siècle typiques de ce territoire, en suivant le parcours d'art contemporain « allons voir ! ».

