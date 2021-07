Bécherel Parc du Château de Caradeuc Bécherel, Ille-et-Vilaine Visite commentée du parc par la propriétaire Parc du Château de Caradeuc Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du Château de Caradeuc

La propriétaire présentera les richesses du Parc de Caradeuc aux visiteurs. Elle racontera la genèse du parc conçu par Edouard André à l’aube du XXe siècle pour le Comte René de Kernier, son arrière-grand-oncle, et fera découvrir les parterres, fabriques et statues mythologiques qui peuplent les allées.

Tarif plein 5€ ; gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

