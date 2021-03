Taxenne Parc du château de Taxenne Jura, Taxenne Visite commentée du parc du château de Taxenne Parc du château de Taxenne Taxenne Catégories d’évènement: Jura

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Parc du château de Taxenne

Construit par Jean-François Catherin Tricalet de Taxenne, le château est la demeure des champs de cette famille franc-comtoise établie à Dole et anoblie par Louis XIV en 1699. Au XVIIIème siècle, le parc de Taxenne est un vignoble construit autour d’un potager parterre ordonnancé. À la fin du XIXème siècle, la vigne disparaît. Le parc est agrandi pour atteindre sa surface actuelle. Entièrement replanté il devient un jardin d’agrément articulé autour des vestiges du siècle passé. La visite d’aujourd’hui permet de se plonger dans ce passé rural: la terrasse domine les anciens parterres désormais bordés d’arbres remarquables centenaires que sont les Séquoïas géants, Tulipier de Virginie, Gingko Biloba et autres Pinsapo.

5€, gratuit -16ans

Visitez le parc à l’Anglaise de ce château du XVIIIème siècle. Parc du château de Taxenne 7, rue du château 39350 Taxenne Taxenne Jura

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T15:00:00;2021-06-05T16:00:00 2021-06-05T17:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T15:00:00;2021-06-06T16:00:00 2021-06-06T17:00:00

