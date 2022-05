Visite commentée du parc du Château de Lusigny-sur-Ouche Parc du château de Lusigny-sur-Ouche Lusigny-sur-Ouche Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Blotti au fond d’un vallon préservé, le château de Lusigny-sur-Ouche ouvre les portes de son vaste parc arboré à l’occasion de ce rendez-vous annuel. Un parcours commenté est proposé pour découvrir comment le parc se transforme face au changement climatique et échanger sur les choix possibles pour préserver son monde vivant et sauvage dans ce contexte particulier. **À noter** : Les visites se font sur inscription par téléphone au 06 62 25 37 31 ou par mail à [larrierepays@chateaudelusigny.fr](mailto:[%5Bsurlarrierepays@chateaudelusigny.fr%5D(mailto:surlarrierepays@chateaudelusigny.fr)](mailto:%5Bsurlarrierepays@chateaudelusigny.fr%5D(mailto:surlarrierepays@chateaudelusigny.fr))). Prévoir des chaussures confortables.

Entrée libre, sur inscription préalable. Prévoir des chaussures confortables et le cas échéant, de quoi se protéger de la pluie.

Un jardin à préserver, un jardin pour préserver. Parc du château de Lusigny-sur-Ouche Château de Lusigny-sur-Ouche, 21360 Lusigny-sur-Ouche Lusigny-sur-Ouche Côte-d’Or

