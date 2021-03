Guillon-Terre-Plaine Château de Courterolles Guillon-Terre-Plaine, Yonne Visite commentée du parc du château de Courterolles Château de Courterolles Guillon-Terre-Plaine Catégories d’évènement: Guillon-Terre-Plaine

Le parc du château comporte un potager et un verger où sont cultivés de nombreux légumes, mélangés avec des fleurs annuelles et de nombreux dahlias. Il comprend aussi une roseraie et de nombreuses curiosités comme son poulailler, un bassin, des ruches en terre cuite.

Du potager, on accède à la partie paysagère du parc qui rassemble une collection de près de 3 000 végétaux différents.

La propriété est longée par le Serein et comporte de nombreux points d’eau : étang, ruisseaux, source, baignade naturelle. **La visite guidée durera environ 1h30 et se concentrera sur les nouveaux aménagements dont le Labyrinthe construit en 2019.**

**Visites à 10h30 et 15h.** Les jardiniers seront à la disposition du public pour répondre aux questions.

5€ – gratuit – 18 ans

