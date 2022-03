Visite commentée du Parc des roches en présence d’un agent de l’ONF Parc des Roches Bourmont Catégories d’évènement: Bourmont

Haute-Marne

Visite commentée du Parc des roches en présence d’un agent de l’ONF Parc des Roches, 4 juin 2022, Bourmont. Visite commentée du Parc des roches en présence d’un agent de l’ONF

Parc des Roches, le samedi 4 juin à 10:00 Les chaussures de marche sont recommandées

Visite commentée du Parc des roches par un agent de l’ONF pour sensibiliser sur les impacts climatiques et environnementaux dans le parc et les forêts environnantes. Parc des Roches Parc des Roches, Bourmont, Haute-Marne, Grand Est Bourmont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00

