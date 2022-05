Visite commentée du parc de la Chartreuse Les jardins de la Chartreuse, 3 juin 2022, Jaunay-Clan.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de la Chartreuse

Propriété de style Louis XIII, datant de 1840, sise dans un parc arboré de 4 hectares, aux essences multiples et parfois rares, décoration florale importante, certains arbres classés comme arbres remarquables de France, notamment un très beau et imposant cèdre du Liban. Visite commentée (45 mn) sur l’histoire de la propriété et du parc. attention :une visite par heure : départ à 13h, 14h… jusqu’à 18h, début de la dernière visite.

5€, gratuit -18 ans accompagnés d’adultes, 3€ pour les groupes de +10 personnes. Vendredi uniquement pour les scolaires et sur réservation au préalable. Animaux non admis.

Les jardins de la Chartreuse 15 avenue de Paris, 86130 Jaunay-Marigny, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Jaunay-Clan Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T19:00:00