Visite du Palais Neuf des Archevêques

Siège du pouvoir archiépiscopal qui réganit sur toute la région depuis le Haut-Moyen Age, le château médiéval devint rapidement Palais. Il accueillit même rois, reines et grands personnages de l’Histoire ! Découvrez ses particularités architecturales et les anecdotes de l’histoire qui le rendent aujourd’hui incontournables. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Saturday 14 May, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Sede del poder arzobispal que gobernó toda la región desde la Alta Edad Media, el castillo medieval se convirtió rápidamente en Palacio. ¡Acogió incluso a reyes, reinas y grandes personajes de la Historia! Descubra sus peculiaridades arquitectónicas y las anécdotas de la historia que lo hacen hoy ineludible.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Sábado 14 mayo, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 11100 Narbonne 11100 Narbonne Occitanie

