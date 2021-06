Paris Palais d'Iéna - Conseil économique,social et environnemental Paris Visite commentée du Palais d’Iéna : visitez avec un guide le chef d’œuvre d’architecture d’Auguste Perret ! Palais d’Iéna – Conseil économique,social et environnemental Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite commentée du Palais d’Iéna : visitez avec un guide le chef d’œuvre d’architecture d’Auguste Perret ! Palais d’Iéna – Conseil économique,social et environnemental, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Visite commentée du Palais d’Iéna : visitez avec un guide le chef d’œuvre d’architecture d’Auguste Perret !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental

### L’abri à toutes fins utiles Auguste Perret définit au Palais d’Iéna (1939) un ordre classique dont les proportions découlent directement de la logique du matériau. Les colonnes élancées portent d’un seul jet la toiture, sous laquelle se glisse un second édifice. Elles s’élargissent vers le sommet pour s’évaser en chapiteaux. Machine implacable, captant l’ombre et la lumière sur ses bétons de marbre rose et de porphyre vert, le Palais d’Iéna est l’une des contributions les plus remarquables du rationalisme moderne à l’architecture universelle. Construit de 1937 à 1946 par Auguste Perret, le Palais d’Iéna ouvrit ses portes en 1939 comme musée des Travaux publics. Puis il devint, de 1956 à 1958, le siège de l’Assemblée de l’Union française. Depuis 1959, il accueille le Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée constitutionnelle de la République. ### Des oeuvres multiples à découvrir Le Palais d’Iéna a toujours accueilli de nombreux artistes : l’édifice arbore sur les métopes de Martial Raysse des mosaïques de Guardigli, abrite des peintures murales de Souverbie, des tapisseries (manufactures d’Aubusson, des Gobelins, de Beauvais…), des salons Paulin. Chaque année, dans le cadre de la Fiac, le CESE présente une grande exposition artistique. Il accueille également à l’année de nombreux tournages. Visitez avec un conférencier architectural le Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental Palais d’Iéna – Conseil économique,social et environnemental 9 place d’Iéna 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Palais d'Iéna - Conseil économique,social et environnemental Adresse 9 place d'Iéna 75016 Paris Ville Paris lieuville Palais d'Iéna - Conseil économique,social et environnemental Paris