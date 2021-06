Le P'tit Mur Hôtel de Villaines - Musée George Sand et de la Vallée Noire Indre, Le P'tit Mur Visite commentée du nouveau musée de poche Hôtel de Villaines – Musée George Sand et de la Vallée Noire Le P'tit Mur Catégories d’évènement: Indre

Un mini-parcours permanent autour de George Sand & de la Vallée Noire. Il présente la Vallée Noire, terre de création; George Sand, une figure contemporaine (le métier d’écrire, la liberté à tout prix, une nature sensible, le romantisme et les arts). Des expositions temporaires pour valoriser les riches collections du musée : – Lumière sur… vitraux et oeuvres de l’église Saint-Germain : cette exposition présente une sélection d’oeuvres et objets provenant de l’église Saint-Germain et protégés au titre des Monuments Historiques. Parmi ces oeuvres, retenons les exceptionnels vitraux du martyre de Saint Vincent, attribués au célèbre maître-verrier du XVIe siècle Jean Lécuyer. – Bernard Naudin, l’ami intime (1876-1946) : graveur, illustrateur, caricaturiste, muscien, affaichiste plasticien, Bernard Naudin était un artiste castelroussin aux multiples facettes. En attendant la création d’un nouveau musée à la hauteur des collections, celui-ci présente un parcours permanent avec quelques œuvres représentatives des principales thématiques du futur musée. Hôtel de Villaines – Musée George Sand et de la Vallée Noire Square George Sand 36400 La Châtre Le P’tit Mur Indre

