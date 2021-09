Visite commentée du Museumusica Museumusica,musée de société, 18 septembre 2021, Pigna.

Visite commentée du Museumusica

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Museumusica, musée de société

MUSEUMusica est un centre de recherche sur la formation et la diffusion de la culture musicale d’hier et d’aujourd’hui. C’est un lieu où l’on peut découvrir une collection de l’instrumentarium de Corse et d’ailleurs, ainsi qu’un espace de diffusion audiovisuelle de sa banque de données. “De la naïve collection d’objets « curieux », […] aux prétentieux cabinets de curiosité des princes de la Renaissance, il n’y a pas si loin. Dans les deux cas, un même principe s’affirme : la recherche des objets qui nous élèvent au-dessus de nous-mêmes, pour le plaisir de notre imagination et pour le besoin que nous avons de transformer le passé et le lointain en présent et en proche, au moyen de la possession des objets qui sont le témoignage d’une époque ou d’une région.[…] De semblables motifs, cependant, ne nous suffisent plus. Nous cherchons à donner un but à la collection quelle qu’elle soit, but qui la justifie et récompense les efforts et les frais qu’elle occasionne. […] Il faut se demander tout d’abord à quel genre de public on désire s’adresser ; sera-ce à tous les visiteurs, profanes et initiés, ou aux seuls spécialistes, aux artistes, aux savants ? Puis, une fois cette question résolue, on se demandera quelle doit être la fonction du musée : tendra-t-elle à instruire ou seulement à récréer, à initier ou à distraire ? En d’autres termes, fera-t-on appel à l’intelligence ou au sentiment, ou bien à tous les deux à la fois ? Conservera-t-on des reliques ou des documents ? Autant de problèmes qui s’imposent, depuis quelques années surtout, à l’attention des muséographes aussi bien que des savants, des artistes et des éducateurs. Sur ces points fondamentaux, l’accord n’est pas encore fait et ne le sera sans doute jamais car la destination du musée change avec l’homme qui la recherche et avec la génération qui la pose.” Kurt Sachs, MNATP, 1934 Le musée est situé dans le local de la mediateca, à l’entrée du village sur la gauche.

Découvrez gratuitement le musée de société MUSEUMUSICA à l’occasion des Journées du Patrimoine 2021

Museumusica,musée de société 20220 PIGNA Pigna Haute-Corse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00