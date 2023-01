Visite commentée du musée Victor Hugo Rives-en-Seine, 4 février 2023, Rives-en-Seine .

Visite commentée du musée Victor Hugo

Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Quai Victor Hugo Rives-en-Seine

2023-02-04 14:30:00 – 2023-02-04 15:30:00

Quai Victor Hugo Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie

Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Visite accompagnée d’un médiateur culturel, entrez dans une belle maison bourgeoise du XIXe siècle et découvrez l’intimité des familles Vacquerie et Hugo. La maison, profondément liée à l’amitié des deux familles et surtout à la noyade de Léopoldine, la fille aînée de Victor Hugo, vous plongera dans l’intimité et l’œuvre du grand homme. Cette maison, baignée d’une atmosphère particulière et dotée d’une magnifique vue sur la Seine par son jardin romantique, présente l’œuvre de Victor Hugo et celle de son admirateur et propriétaire des lieux Auguste Vacquerie, écrivain de théâtre, journaliste et compagnon de fortune des deux fils Hugo.

Le visiteur entre dans cette ancienne demeure de l’armateur dont la descendance a permis par onze donations de remeubler la maison à l’identique lorsqu’elle fut transformée en musée en 1957.

Visite tout public.

musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 56 78 31 https://www.museevictorhugo.fr/

Quai Victor Hugo Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2023-01-13