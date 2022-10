VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE MÉDARD DE LUNEL

2022-10-29 – 2022-10-29 Un parcours à la découverte des expositions temporaires et de la collection de volumes anciens et précieux léguée par Louis Médard. Samedi 29 octobre 2022 à 10h30. Durée : 1h environ. Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles. + d’infos :

04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

www.museemedard.fr

