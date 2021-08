Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Visite commentée du musée – Journées du Patrimoine Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Visite commentée du musée – Journées du Patrimoine Lambesc, 18 septembre 2021, Lambesc. Visite commentée du musée – Journées du Patrimoine 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Musée d’art local et d’archéologie 2 rue du Jas

Lambesc Bouches-du-Rhône C’est une remontée dans le temps qui vous est proposée au travers de la présentation d’objets du quotidien, de mobilier d’époque, d’habits portés par nos aïeux, de collection d’armes ou encore de l’évocation du séisme meurtrier de 1909. Le musée d’art local et d’archéologie de Lambesc, ouvert depuis 1937 vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine. C’est une remontée dans le temps qui vous est proposée au travers de la présentation d’objets du quotidien, de mobilier d’époque, d’habits portés par nos aïeux, de collection d’armes ou encore de l’évocation du séisme meurtrier de 1909. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Musée d'art local et d'archéologie 2 rue du Jas Ville Lambesc lieuville 43.65188#5.26178