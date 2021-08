Gueugnon Musée du patrimoine gueugnonnais Gueugnon, Saône-et-Loire Visite commentée du Musée du patrimoine de Gueugnon Musée du patrimoine gueugnonnais Gueugnon Catégories d’évènement: Gueugnon

Volet archéologique, géologique et histoire industrielle. Exposition temporaire et diaporama. L’association Artis’Arts fera découvrir ses activités dans l’atelier poterie du musée.

Gratuit

Musée du patrimoine de proximité de Gueugnon, vous propose de découvrir l’histoire locale évoquée depuis différentes disciplines: géologie, archéologie, histoire locale, histoire industrielle Musée du patrimoine gueugnonnais Chazey route de Digoin 71130 Gueugnon Gueugnon Saône-et-Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

