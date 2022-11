Visite commentée du musée des mondes polaires

2022-12-07 – 2022-12-07 6.5 EUR Voyagez dans les contrées glacées et enrichissez votre visite en compagnie d’un médiateur culturel !

Géographie, glaciologie, explorateurs, faune, flore …. embarquez pour un voyage inoubliable dans les contrées glacées en compagnie d’un médiateur culturel. Durée de la visite : entre 1h et 1h30 contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20 http://www.espacedesmondespolaires.org/ dernière mise à jour : 2022-11-18 par

