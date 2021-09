Val d'Oingt Val d'Oingt Rhône, Val d'Oingt Visite commentée du musée de la musique mécanique Val d’Oingt Val d'Oingt Catégories d’évènement: Rhône

Val d'Oingt

Visite commentée du musée de la musique mécanique Val d’Oingt, 18 septembre 2021, Val d'Oingt. Visite commentée du musée de la musique mécanique 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée de la musique mécanique 182, rue du Puits Oingt

Val d’Oingt Rhône Val d’Oingt Venez découvrir l’histoire et les secrets de la musique mécanique du XIXe siècle à nos jours. Une collection rare d’instruments fonctionnels. Visites guidées en musique à 14h,15h, 16h, 17h. lesamisdoingt@gmail.com +33 6 76 05 92 81 http://www.oingt.ovh/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Val d'Oingt Autres Lieu Val d'Oingt Adresse Musée de la musique mécanique 182, rue du Puits Oingt Ville Val d'Oingt lieuville 45.94812#4.58368