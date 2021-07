Alba-la-Romaine Alba-la-Romaine Alba-la-Romaine, Ardèche Visite commentée du musée Alba-la-Romaine Alba-la-Romaine Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine

Ardèche

Visite commentée du musée Alba-la-Romaine, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Alba-la-Romaine. Visite commentée du musée 2021-07-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-30 15:30:00 15:30:00 MuséAl 99 route de Viviers

Alba-la-Romaine Ardêche Alba-la-Romaine EUR 4 7 Partez en voyage dans le musée avec un guide autour des collections : témoins de la splendeur du passée, les objets racontent une histoire. Et découvrez l’exposition temporaire « Lever de rideau sur le théâtre antique ! » museal@ardeche.fr +33 4 75 52 45 15 https://museal.ardeche.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-06 par OTI Sud Ardèche Rhône et Villages (+ Cruas)

Détails Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine, Ardèche Étiquettes évènement : Autres Lieu Alba-la-Romaine Adresse MuséAl 99 route de Viviers Ville Alba-la-Romaine lieuville 44.48429#4.71011