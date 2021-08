Messimy-sur-Saône Moulin neuf Ain, Messimy-sur-Saône Visite commentée du Moulin Neuf Moulin neuf Messimy-sur-Saône Catégories d’évènement: Ain

Messimy-sur-Saône

Visite commentée du Moulin Neuf Moulin neuf, 18 septembre 2021, Messimy-sur-Saône. Visite commentée du Moulin Neuf

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin neuf Fonctionnement de l’ancien moulin à farine, aujourd’hui transformé en habitation privée. Moulin neuf 148, chemin de la rivière, 01480 Messimy-sur-Saône Messimy-sur-Saône Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Messimy-sur-Saône Autres Lieu Moulin neuf Adresse 148, chemin de la rivière, 01480 Messimy-sur-Saône Ville Messimy-sur-Saône lieuville Moulin neuf Messimy-sur-Saône