du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de l’Arzelier

Séquences d’information sur le projet global de remise en état de fonctionner d’un outil ancien, qui a cessé de fonctionner en 1957, dont le but est de moudre du blé, sur place le four permet de passer de la farine au pain.

Entrée libre

Informations sur travaux réalisés, projets à venir pour le maintien du patrimoine Moulin de l’Arzelier 44580 Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

