Saint-Rémy-lès-Chevreuse Moulin des Clayes Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines Visite commentée du moulin des Clayes Moulin des Clayes Saint-Rémy-lès-Chevreuse Catégories d’évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Yvelines

Visite commentée du moulin des Clayes Moulin des Clayes, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Visite commentée du moulin des Clayes

Moulin des Clayes, le dimanche 19 septembre à 14:00

Le Moulin des Clayes, un des plus anciens moulins à eau de la vallée de Chevreuse-sur-l’Yvett, siège de la seigneurerie de Saint Rémy depuis le XIIème siècle. Vers 1700 le moulin se transforme en moulin à tan et passe des mains du seigneur de Vaugien à celles de Chevincourt, qui le trasnforme en moulin à farine. Au XXème siècle, il devient une propriété d’agrément. Les propriétaires commenteront la visite.

entrée libre

Visite du petit bief du moulin et du jardin Moulin des Clayes 43 avenue du Général-Leclerc 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Moulin des Clayes Adresse 43 avenue du Général-Leclerc 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Ville Saint-Rémy-lès-Chevreuse lieuville Moulin des Clayes Saint-Rémy-lès-Chevreuse