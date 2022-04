Visite commentée du Moulin de Marnay – Journées européennes des moulins Azay-le-Rideau, 21 mai 2022, Azay-le-Rideau.

2022-05-21 11:00:00 – 2022-05-22 12:00:00

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

A l’occasion des journées européennes des Moulins, le Musée Maurice Dufresne, niché au cœur du Moulin de Marnay, moulin à eau toujours en fonctionnement, vous offre une visite commentée d’1heure dédiée aux mécanismes et à l’histoire de ce lieu.

Nous vous attendons nombreux en cette journée particulière pour tous les amoureux des Moulins !

Cette visite guidée sera proposée gratuitement à toute personne munie d’un ticket d’entrée du musée et sous réserve de disponibilité – Réservation fortement conseillée.

Le Samedi 21 et dimanche 22 Mai 2022

Début de la visite : 11h

contact@musee-dufresne.com +33 2 47 45 36 18 http://musee-dufresne.com/

Azay-le-Rideau

