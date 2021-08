Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Visite commentée du Moulin de Bertoire – Journées du Patrimoine Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Construit au début du XIX°siècle, ce moulin était destiné à la production de farine de blé. Il était alors idéalement situé à proximité du village et sur un point haut. Aujourd'hui en parfait état de marche, il reprend vie à chaque occasion pour vous présenter son histoire, son fonctionnement et les étapes de sa restauration.

Visite commentée du Moulin de Bertoire restauré, vestige du XVIIIe siècle et de l'ère préindustrielle.

