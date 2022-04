Visite commentée du Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Vicq-sur-Mer

Visite commentée du Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer, 11 juillet 2022, Vicq-sur-Mer. Visite commentée du Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer

2022-07-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-28 15:30:00 15:30:00

Vicq-sur-Mer Manche Voyagez au XIXe siècle dans l’univers de la fille du meunier Marie Ravenel, poétesse qui vécut au moulin de la Coudrairie de 1811 à 1838. Découvrez un patrimoine exceptionnel lors d’une visite commentée… Au fil de la visite, l’exposition « Intérieur Normand » vous plongera dans la vie quotidienne d’autrefois. Et repartez avec de la farine de meule, en vente sur place ! Voyagez au XIXe siècle dans l’univers de la fille du meunier Marie Ravenel, poétesse qui vécut au moulin de la Coudrairie de 1811 à 1838. Découvrez un patrimoine exceptionnel lors d’une visite commentée… Au fil de la visite, l’exposition «… moulin@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 56 18 https://www.encotentin.fr/rendez-vous/billetterie/ Voyagez au XIXe siècle dans l’univers de la fille du meunier Marie Ravenel, poétesse qui vécut au moulin de la Coudrairie de 1811 à 1838. Découvrez un patrimoine exceptionnel lors d’une visite commentée… Au fil de la visite, l’exposition « Intérieur Normand » vous plongera dans la vie quotidienne d’autrefois. Et repartez avec de la farine de meule, en vente sur place ! Vicq-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vicq-sur-Mer Autres Lieu Vicq-sur-Mer Adresse Ville Vicq-sur-Mer lieuville Vicq-sur-Mer Departement Manche

Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-mer/

Visite commentée du Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 2022-07-11 was last modified: by Visite commentée du Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer 11 juillet 2022 manche Vicq-sur-Mer

Vicq-sur-Mer Manche