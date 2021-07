Paris Chapelle de l'hôpital Saint-Louis Paris Visite commentée du monument Chapelle de l’hôpital Saint-Louis Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite commentée du monument Chapelle de l’hôpital Saint-Louis, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Visite commentée du monument

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de l’hôpital Saint-Louis Entrée libre

La visite retrace l’histoire du monument sur quatre siècles en insitant sur ses qualités architecturales et son intégration au sein de l’ensemble plus vaste de l’hôpital Chapelle de l’hôpital Saint-Louis 16 rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chapelle de l'hôpital Saint-Louis Adresse 16 rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris Ville Paris lieuville Chapelle de l'hôpital Saint-Louis Paris