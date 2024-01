VISITE COMMENTÉE DU MARAIS DE GOULAINE Haute-Goulaine, dimanche 11 février 2024.

Découvrez les marais de Goulaine en visite commentée

Organisé par les élèves du Lycée Briacé Landreau et en partenariat avec la Maison Bleue, explorez le marais de Goulaine avec une visite commentée. Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, l’écosystème de cette zone Natura 2000 et plus particulièrement la migration des oiseaux n’auront plus de secret pour vous.|

Alors vous n’avez plus qu’à chausser vos bottes !|

Le départ est dans la matinée, l’horaire n’est pas encore défini. .

Route du Pont de l’Ouen

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11

fin : 2024-02-11



L’événement VISITE COMMENTÉE DU MARAIS DE GOULAINE Haute-Goulaine a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire