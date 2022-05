Visite commentée du Manoir de la Vigne Matignon Matignon Catégories d’évènement: 22550

Matignon

Visite commentée du Manoir de la Vigne Matignon, 1 juillet 2022, Matignon. Visite commentée du Manoir de la Vigne Manoir de la Vigne 9 Lieu-dit La Vigne Matignon

2022-07-01 11:00:00 – 2022-08-18 17:00:00 Manoir de la Vigne 9 Lieu-dit La Vigne

Matignon 22550 Visite commentée des extérieurs du Manoir de la Vigne (XVIème siècle) (dans un rayon de 100m autour des bâtiments), tous les jours sauf les dimanches et le 14 juillet.

Sur réservation. +33 2 96 41 13 98 Visite commentée des extérieurs du Manoir de la Vigne (XVIème siècle) (dans un rayon de 100m autour des bâtiments), tous les jours sauf les dimanches et le 14 juillet.

Sur réservation. Manoir de la Vigne 9 Lieu-dit La Vigne Matignon

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: 22550, Matignon Autres Lieu Matignon Adresse Manoir de la Vigne 9 Lieu-dit La Vigne Ville Matignon lieuville Manoir de la Vigne 9 Lieu-dit La Vigne Matignon Departement 22550

Matignon Matignon 22550 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/matignon/

Visite commentée du Manoir de la Vigne Matignon 2022-07-01 was last modified: by Visite commentée du Manoir de la Vigne Matignon Matignon 1 juillet 2022 22550 Matignon

Matignon 22550