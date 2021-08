Brandivy Manoir de Kergal Brandivy, Morbihan Visite commentée du manoir de Kergal Manoir de Kergal Brandivy Catégories d’évènement: Brandivy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Kergal Visite avec masque. Prévoir des chaussures fermées. Attention, peu de réseau téléphonique donc nous ne serons pas faciles à joindre pendant les visites.

Visite commentée du manoir (XVIème siècle), présentation de son histoire, des travaux de restauration en cours, en particulier ceux réalisés en 2021 Manoir de Kergal lieu-dit Kergal 56390 Brandivy Brandivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

