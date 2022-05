Visite commentée du joyau roman du Sundgau : l’église Saint-Jacques de Feldbach Feldbach Feldbach Catégories d’évènement: Feldbach

Haut-Rhin

Visite commentée du joyau roman du Sundgau : l’église Saint-Jacques de Feldbach Feldbach, 30 juin 2022, Feldbach. Visite commentée du joyau roman du Sundgau : l’église Saint-Jacques de Feldbach Feldbach

2022-06-30 – 2022-06-30

Feldbach Haut-Rhin Feldbach EUR Découverte d’un joyau roman du Sundgau : l’église Saint-Jacques de Feldbach, bâtie au 12ème siècle. Astrid, passionnée, vous fait découvrir ce site qui témoigne de l’existence d’un prieuré clunisien fondé par le comte de Ferrette, Frédéric 1er, en 1145, à la suite d’un pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Dédiée à la Vierge Marie et à Saint Jacques, l’église sert de sépulture au fondateur et à ses descendants. Ce prieuré est dirigé par l’abbaye de Cluny. De nombreux visiteurs viennent s’y recueillir. Visite de l’église Romane St-Jacques du XIIème siècle avec Astrid, passionnée. Sur inscription. +33 3 89 40 02 90 Découverte d’un joyau roman du Sundgau : l’église Saint-Jacques de Feldbach, bâtie au 12ème siècle. Astrid, passionnée, vous fait découvrir ce site qui témoigne de l’existence d’un prieuré clunisien fondé par le comte de Ferrette, Frédéric 1er, en 1145, à la suite d’un pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Dédiée à la Vierge Marie et à Saint Jacques, l’église sert de sépulture au fondateur et à ses descendants. Ce prieuré est dirigé par l’abbaye de Cluny. De nombreux visiteurs viennent s’y recueillir. Feldbach

dernière mise à jour : 2022-04-29 par Office de tourisme du Sundgau

Détails Catégories d’évènement: Feldbach, Haut-Rhin Autres Lieu Feldbach Adresse Ville Feldbach lieuville Feldbach Departement Haut-Rhin

Feldbach Feldbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/feldbach/

Visite commentée du joyau roman du Sundgau : l’église Saint-Jacques de Feldbach Feldbach 2022-06-30 was last modified: by Visite commentée du joyau roman du Sundgau : l’église Saint-Jacques de Feldbach Feldbach Feldbach 30 juin 2022 Feldbach Haut-Rhin

Feldbach Haut-Rhin