le dimanche 19 septembre à jardin Wilson

Au cœur de la Cité médiévale, le jardin Wilson offre un espace plein de quiétude. A l’ombre des tours des remparts, il se dévoile secrétement, livrant aux regards des curieux massifs floraux colorés ou espèces végétales rares. Rendez-vous Place Pierre Petit – Durée : 45 min./1h – **Réservation obligatoire.**

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de la Vallée Coeur de France au 04 70 05 11 44.

Le jardin Wilson de Montluçon, un espace détente au coeur de la cité médiévale. jardin Wilson 38-50 Boulevard Carnot, 03100 Montluçon Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

