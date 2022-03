Visite commentée du Jardin Secret Jardin secret, 4 juin 2022, La Clayette.

Passionnés depuis toujours de jardinage, les propriétaires de cette demeure (du XVIIIème/XIXème siècle) depuis 2013, ont déjà beaucoup fait pour valoriser les vieux arbres centenaires majestueux (tels que le ginko, l’hêtre pleureur, les tilleuls, le chêne, les hêtres pourpres…). Leur design utilise un mélange de jardins à la Française et de jardins à l’Anglaise. Ils ont aussi créé des endroits et des petits coins avec des vues et vista sur la campagne, les collines, le château de La Clayette et son lac, ombragés ou ensoleillés. Des bancs ou des sièges ici et là permettent de se détendre avec un bouquin, réfléchir en regardant la nature, les oiseaux, ou prendre une boisson tout en admirant le merveilleux cadre environnant… **À noter** : Nous proposons un passe-partout à 20€ qui vous permet de profiter de 4 jardins en plus du Jardin Secret : * Le jardin de la Maison Marais / Le Potager de la Semence (Charolles), * Le jardin de la Fontaine (Saint-Julien-de-Civry), * Le jardin et le potager du château de Vaulx (Saint-Julien-de-Civry), * Le Jardin du Manoir des Gays (Saint-Igny-de-Vers)

Gratuit -12 ans | 5€ au profit de l’association “Jardins et Santé”.

Découvrez ce jardin privé en plein centre ville de La Clayette !

