Visite commentée du jardin historique du Secourieu Parc du domaine Le Secourieu Cintegabelle, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Venez découvrir le jardin du Secourieu décoré de nombreux fabriques : fontaines, bassin, folies, colonne, statue au milieu d’arbres centenaires dont un arbre remarquable de France. Au cours de la visite vous pourrez satisfaire vos cinq sens : la vue en contemplant ce jardin si varié, l’odorat en humant la bone odeur de buis préservés, l’ouie qui se réjouira du chant des oiseaux et du bruit des fontaines, le toucher des feuilles tantôt duveteuses tantôt lisses et enfin le goût avec un rafraichissement qui vous sera offert dans l’orangerie lors d’un moment convivial partagé à l’issue de la visite.

Parc du domaine Le Secourieu Domaine du Secourieu, Cintegabelle, Haute-Garonne, Occitanie Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie 06 62 90 78 08 http://www.lesecourieu.com Ce domaine privé de 11 ha se compose d’un château, en grande partie réaménagé par le maréchal d’Empire Bertrand Clauzel, (1772-1842) qui acquiert le domaine en 1803, ainsi que d’un immense parc avec un jardin à la française. Le parc et ses ornements ont été inscrits au titre des monuments historiques en raison de la qualité des fabriques et des bassins ainsi que de l’unité paysagère, l’ensemble témoignant de l’art de penser les jardins aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. C’est sans doute Jean IV de Rességuier, famille de parlementaire toulousain, qui commande les premiers aménagements du parc et qui fait du Secourieu le rendez-vous de la bonne société toulousaine au cours de la 1re moitié du XVIIIe siècle. Le précepteur de ses fils, le père Jacques Vanière (1664-1739), y rédige un ouvrage sur la vie aux champs, Praedium Rusticum.

Empruntant les allées ombragées ponctuées de pavillons, grand bassin, fontaine du Noisetier ou miroir d’eau, ancien pavillon de chasse de la Mouline, colonne commémorative ou encore ancienne glacière dite « Montagne russe », on rencontre dans cet espace boisé d’arbres plus que centenaires un platane estimé à trois cents ans, de 6,7 m de circonférence du tronc, d’une hauteur de 34 m et d’une envergure du houppier de 33 m, labellisé « Arbre remarquable de France » en 2019.

Du grand bassin agrémenté de sa fontaine rayonnent au pied du château quatre allées dédiées aux quatre saisons ouvrant sur les quatre points cardinaux et leurs grandes vues perspectives. Au bout de chaque allée s’élevait jadis une statue en terre en cuite, correspondant à chacune des saisons désignées.

Les nombreux aménagements relatifs aux sources et aux eaux de ruissellement témoignent ici d’une gestion savante en matière d’économie de l’eau. Le domaine de Secourieu, qui signifie « ruisseau sec », toutefois bordé derrière les bois champêtres par l’Ariège est un lieu chargé d’histoire où venaient au XVIIe siècle poètes, écrivains et artistes peintres. de Toulouse, D 820 direction Foix, passer Auterive et à 1,5 km ur la gauche, entrée marquée par deux pavillons de brique, parking

