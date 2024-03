Visite commentée du jardin et des locaux d’animation Plantes et couleurs Bénévent-l’Abbaye, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

L’association Plantes et couleurs sera présente la journée, de 10 heures à 17 heures, les samedi 1er et dimanche 2 juin. Elle vous proposera une visite commentée du jardin l’après-midi à 15h (jardin toujours librement accessible, escalier d’accès en pierre pour bons pieds); et un accueil jardin et locaux pendant la journée.

Utilisations traditionelles des plantes du jardin (médicinales, colorantes…) et informations diverses sur les abbayes sont les principaux thèmes exposés.

Contact au 06 75 95 29 71 – Google Map : jardin plantes et couleurs

Plantes et couleurs Place de Villers, 23210 Bénévent-l'Abbaye, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Bénévent-l'Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 75 95 29 71 http://www.plantesetcouleurs/facebook.com Ce jardin associatif au pied de l'église se présente sur trois petites terrasses, une pour les plantes médicinales suivant le capitulaire de Charlemagne, une deuxième de plantes à couleurs et la troisième avec un mini potager récréatif et ludique.

Superficie : 1 000 m2

©plantesetcouleurs