Le presbytère d’Aubigny-la-Ronce est un petit presbytère de campagne dont l’histoire remonte au XVIème siècle et possiblement avant. À l’approche, il se reconnaît par son pignon Est surmonté d’un grand-duc et par son mur de clôture animé de mitres de cheminée. La grille franchie, le côté cour se caractérise à gauche par une petite mare et à droite plus avant, par un herbularius doté de plantes médicinales et aromatiques. Côté jardin, le jardin de curé constitué de 8 carrés fleuris dont 4 entourés de buis, associe de nombreuses vivaces : iris, pivoines, hydrangeas hostas, rosiers … Un puits facilite les arrosages. La plate-bande périphérique, à l’ouest, est interrompue par une grotte et un oratoire qui invite au repos et à la méditation. Les visites sont commentées en continu sur les 3 jours, sachant que les visiteurs qui ne souhaitent pas être accompagnés sont les bienvenus. **À noter** : Le jardin sera également ouvert le lundi 7 juin 2022 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

5€ au profit de l’association “Jardins et Santé”. Les enfants doivent être accompagnés.

Découvrez une grande variété de plantes simples et traditionnelles !

Le Jardin du Presbytère 27 Grande rue 21340 Aubigny-la-Ronce Aubigny-la-Ronce Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00