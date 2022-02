Visite commentée du jardin du couvent Sainte-Cécile Couvent sainte-Cécile, 4 juin 2022, Grenoble.

Visite commentée du jardin du couvent Sainte-Cécile

Couvent sainte-Cécile, le samedi 4 juin à 10:00

Au cours de cette visite guidée menée à deux voix par Aurélie Perret, chargée des expositions et des collections du Fonds Glénat et guide-conférencière, et Serge Krivobok, Docteur en pharmacie, spécialiste de botanique et directeur du jardin Dominique Villard, découvrez à la fois l’histoire du lieu et les particularités et anecdotes relatives aux plantes du jardin monastique.

Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans. Visite limitée à 25 personnes, inscription obligatoire

Une visite guidée à deux voix permettant de découvrir l’histoire du lieu et son jardin monastique.

Couvent sainte-Cécile 37 rue Servan 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00