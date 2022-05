Visite commentée du Jardin du Chat perché Le jardin du Chat Perché Longwy-sur-le-Doubs Catégories d’évènement: Jura

Une visite accompagnée d’un jardin paysager auquel est adossé un potager bio, travaillé avec le souci de préserver les échosystèmes. Dans ce jardin créé autour d’une ancienne ferme, on a d’abord privilégié les rosiers auquels on a ajouté progressivement des vivaces variées. Ce jardin est travaillé selon des méthodes naturelles : paillage,compost, purins de plantes,gestion de l’eau, dans le respect de la biodiversité, méthodes appliquées également au potager attenant. De nombreuses essences d’arbres y ont été introduites ces dernières années dans le but de limiter le réchauffement.

Entrée libre gratuite

Un jardin qui a évolué au fil des années en essayant de s'adapter au changement climatique ! Le jardin du Chat Perché 6 rue de l'Ouïe 39120 Longwy-sur-le-Doubs

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T14:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:00:00

