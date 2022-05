Visite commentée du jardin du bambou bleu Jardin du bambou bleu Mauperthuis Catégories d’évènement: Mauperthuis

Visite commentée du jardin du bambou bleu, où poussent plus de quarante espèces de bambous et de nombreux arbres et arbustes souvent d’origine asiatique, dans un arrangement paysager qui privilégie la surprise, l’émotion et la méditation. Des commentaires seront donnés au fil de la promenade guidée sur les comportements des diverses plantes en liaison avec le changement climatique (douceur des hivers, périodes longues de sécheresse et de canicule).

5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Visite commentée du jardin, en insistant sur le comportement des plantes face au changement climatique Jardin du bambou bleu 18 rue de Laval 77120 Mauperthuis Mauperthuis Saints Seine-et-Marne

