Mirebeau-sur-Bèze "Le Jardin du 7" Côte-d'Or, MIREBEAU SUR BEZE Visite commentée du Jardin du 7 « Le Jardin du 7 » Mirebeau-sur-Bèze Catégories d’évènement: Côte-d'Or

MIREBEAU SUR BEZE

Visite commentée du Jardin du 7 « Le Jardin du 7 », 4 juin 2021-4 juin 2021, Mirebeau-sur-Bèze. Visite commentée du Jardin du 7

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à « Le Jardin du 7 »

Le Jardin du 7 est un Jardin privé qui s’ouvre aux visiteurs pour le plaisir du partage ! La Jardinière a construit et entretient seule ces 1 000 m² de jungle de roses, de fruitiers, de plantes de toutes horizons. Dans ce jardin, tout est construit dans un soucis écologique ! Le paradis ne peut être que naturel.

3€ valable tout le week-end (vendredi, samedi, dimanche), gratuit -15 ans, pas d’accessibilité aux personnes porteuses de handicap : calades irrégulières

Baladez-vous dans un charmant jn jardin de village « Le Jardin du 7 » 7 rue de l’église, 21310 Mirebeau-sur-Bèze Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T08:00:00 2021-06-04T19:30:00;2021-06-05T08:00:00 2021-06-05T19:30:00;2021-06-06T08:00:00 2021-06-06T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, MIREBEAU SUR BEZE Autres Lieu "Le Jardin du 7" Adresse 7 rue de l'église, 21310 Mirebeau-sur-Bèze Ville Mirebeau-sur-Bèze