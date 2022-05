Visite commentée du jardin des Tuileries par l’équipe du Domaine national du Louvre et des Tuileries. Jardin des Tuileries Paris Catégorie d’évènement: Paris

Faire face au réchauffement climatique au cœur du Jardin des Tuileries. ———————————————————————– Le jardin des Tuileries est un véritable poumon vert au cœur de la capitale. L’équipe du Domaine national du Louvre et des Tuileries met en œuvre de nombreuses techniques et savoir-faire pour préserver ce site historique emblématique. Ses membres – jardiniers, paysagistes – vous expliqueront comment ils adaptent leurs pratiques au réchauffement climatique et à la forte variabilité des températures. De quoi passionner tous les amateurs de jardins, épris d’histoire et curieux de biodiversité !

Visite gratuite, sans réservation

Le jardin des Tuileries est un jardin historique au cœur de Paris, venez y découvrir les secrets de sa gestion face au réchauffement climatique. Jardin des Tuileries Avenue du General Lemonnier 75001 Paris Paris Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris

