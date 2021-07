Brélès Brélès Brélès, Finistère Visite commentée du jardin des Simples Brélès Brélès Catégories d’évènement: Brélès

Finistère

Visite commentée du jardin des Simples Brélès, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Brélès. Visite commentée du jardin des Simples 2021-07-20 – 2021-07-20

Brélès Finistère Mona l’Herboria (cueilleuse d’herbes médicinales) vous ouvre les portes du jardin des Simples.

Elle vous fera découvrir que derrière les plantes vertueuses aux propriétés réelles utilisées dans les domaines de la médecine, de l’alimentation, des textiles, se cache un monde passionnant de mythes, de légendes et de superstitions. Mona l’Herboria (cueilleuse d’herbes médicinales) vous ouvre les portes du jardin des Simples.

Elle vous fera découvrir que derrière les plantes vertueuses aux propriétés réelles utilisées dans les domaines de la médecine, de l’alimentation, des textiles, se cache un monde passionnant de mythes, de légendes et de superstitions. dernière mise à jour : 2021-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Brélès, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Brélès Adresse Ville Brélès