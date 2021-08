Saverne Saverne Bas-Rhin, Saverne Visite commentée du Jardin des Remparts Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite commentée du Jardin des Remparts Saverne, 13 août 2021, Saverne. Visite commentée du Jardin des Remparts 2021-08-13 – 2021-08-13

Saverne Bas-Rhin Saverne EUR L’association Jardin des Remparts propose des visites commentées des jardins partagés. Elles sont gratuites, ceux qui le souhaitent pourront laisser un don libre pour aider à l’entretien du jardin. Rendez-vous sur place, tous les vendredis de l’été ! +33 6 86 96 72 35 L’association Jardin des Remparts propose des visites commentées des jardins partagés. Elles sont gratuites, ceux qui le souhaitent pourront laisser un don libre pour aider à l’entretien du jardin. Rendez-vous sur place, tous les vendredis de l’été ! dernière mise à jour : 2021-08-05 par Office de tourisme de Saverne et sa région

