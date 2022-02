Visite commentée du jardin des mille fleurs Le jardin des mille fleurs, 4 juin 2022, Saint-Jean-de-Bournay.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des mille fleurs

Jardin privé de 3500 m² créé en 1977, réaménagé par Richard Chorier depuis 1996 et agrandi d’un nouveau jardin en 2012. L’une des caractéristiques de ce jardin est la grande diversité de ses espèces végétales. Le jardin est composé de plusieurs parties très différentes dont une cour avec près de 600 plantes en pots, de petits jardins compartimentés (jardin carré, jardin étoilé, jardin des trois fontaines, verger des annabelles, jardin des deux hérons, jardin des trois bouddhas, jardin du cornet palmier, allée des roses, etc.) où se mêlent arbustes, vivaces, rosiers, clématites, graminées et annuelles et un grand mixed-border composé de centaines de vivaces. Il y a également plus de 200 rosiers modernes, de nombreuses variétés d’hydrangeas et de dahlias, des fuchsias, et de nombreuses plantes exotiques (hibiscus, lantanas, palmiers, passiflores, cactus, oiseaux du paradis, bananiers).

inscription obligatoire 15 personnes maxi par visite

Visite en compagnie du propriétaire du jardin privé et de ses différentes parties, chacune dotée d’une grande diversité végétale.

Le jardin des mille fleurs 242, impasse du Pré de la Barre, 38440 Saint-Jean-de-Bournay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-de-Bournay Isère



2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T18:00:00