Visite commentée du jardin des Grand’Mères Cèdres Le jardin des grand’mères cèdres Saint-Léon Catégories d’évènement: Allier

Saint-Léon

Visite commentée du jardin des Grand’Mères Cèdres Le jardin des grand’mères cèdres, 4 juin 2022, Saint-Léon. Visite commentée du jardin des Grand’Mères Cèdres

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des grand’mères cèdres

Il y a de l’enluminure dans ce jardin : une maison en forme de lettre ouverte et recouverte de lianes, de la petitesse et de la grandeur, du simple et du complexe avec ses allées labyrinthiques, son décor enchevêtré et ses quelques figures tranquilles. Visite commentée du jardin, avec un cheminement artistico bucolique créé par 20 artistes plasticiens qui par leurs oeuvres investissent les lieux.

Visite guidée 5 euros, gratuité enfants moins de 16 ans, étudiants, chômeurs…

Visite du jardin des Grand’Mères Cèdres ; à la fois discret et mystérieux avec son parcours artistico bucolique. Durée : 1h30 Le jardin des grand’mères cèdres 03220 Saint-Léon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Léon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Léon Autres Lieu Le jardin des grand'mères cèdres Adresse 03220 Saint-Léon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Léon lieuville Le jardin des grand'mères cèdres Saint-Léon Departement Allier

Le jardin des grand'mères cèdres Saint-Léon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leon/

Visite commentée du jardin des Grand’Mères Cèdres Le jardin des grand’mères cèdres 2022-06-04 was last modified: by Visite commentée du jardin des Grand’Mères Cèdres Le jardin des grand’mères cèdres Le jardin des grand'mères cèdres 4 juin 2022 Le jardin des grand'mères cèdres Saint-Léon Saint-Léon

Saint-Léon Allier