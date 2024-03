Visite commentée du jardin de Merlin Mas de Merlin Dému, dimanche 2 juin 2024.

Visite commentée du jardin de Merlin Profitez de l’édition 2024 de Rendez-vous aux jardins pour visiter ce jardin en compagnie des propriétaires ! Une belle découverte, riche d’enseignements, vous attend. Dimanche 2 juin, 09h30, 11h30, 14h00, 16h00 Mas de Merlin Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Visite guidée à 9h30, 11h30, 14h et 16h

Mas de Merlin 32190 Bascous 2 Le Burbas Dému 32190 Gers Occitanie 07 77 05 87 58 Il y a 3 ans nous avons créé un potager sans travail de sol selon la méthologie de Charles

Dowding en intégrant les éléments déjà existants. Aujourd’hui nous produisons notre propre

compost selon la méthode de May Bruce qui dans les années 30 et 40 a développé un système

de compostage avec un activateur à base de plantes qui transforme la matière végétale seule en

humus de haute qualité en quelques semaines seulement, sans qu’il soit nécessaire de retourner

le tas ou d’utiliser du fumier. Nous incorporons également des micro-organismes et du thé de

compost que nous produisons nous-mêmes afin d’améliorer le microbiote de notre sol. Nous

avons intégré des éléments d’agro-foresterie : arbres fruitiers et arbustes à petits

fruits. Ayant une certification en permaculture (PDC) nous intégrons toujours plusieurs objectifs

dans tout ce que nous faisons : reconstitution d’humus, régénération du sol, rétention d’eau,

stockage CO2, adaptation au climat, biodiversité, récolte durant toute l’année tout en intégrant

l’esthétisme et le côté gourmand lorsqu’il s’agit de la sélection des plantes (de la terre dans

l’assiette). Pour cette raison, nous avons également créé un potager « Kitchen garden » avec

des herbes et fleurs comestibles en intégrant selon la saison différentes tomates cerises,

piments et autres. Nous privilégions le circuit fermé dans notre jardin. Notre haie qui clôture la propriété abrite des plantes comestibles tels que le eleagnus ebbingei, goji, sureau, argousier, laurier et autres à suivre.

Les visiteurs auront l’occasion lors de la visite de voir comment nous produisons les micro-organismes et le thé à compost ainsi qu’une introduction au compostage et un regard dans les boxes de compost…

Notre objectif est de montrer avec quelles méthodologies la qualité et le microbiote de nos sols

peuvent être améliorés dans le jardin privé. Prendre la N124 et prendre la première à droite après le village de Dému ou en venant dans l’autre (Manciet/Nogaro) sens à gauche suivant la signalisation et puis la première à droite après Le Bastarrot……………………………. Il y a quelques places de parkings disponibles dans la propriété ou un peu plus loin.

©Katrin et Andreas Goerner