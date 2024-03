Visite commentée du Jardin de Maggy – La Ville aux Clercs Jardin de Maggy La Ville-aux-Clercs, vendredi 31 mai 2024.

Visite commentée du Jardin de Maggy – La Ville aux Clercs Visite guidée avec commentaires et support pour les différentes variétés présentes dans le jardin. 31 mai – 2 juin Jardin de Maggy Tarif libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardin de Maggy 12 impasse des Myosotis, 41160 La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 62 63 http://jardindemaggy.jimdo.com Ce petit jardin à l’anglaise créé il y a plus de vingt ans regroupe une grande diversité de plantes vivaces (une centaine de variétés de Hostas, nombreux heucheras, épimediums…) ainsi que des arbustes peu communs (dont une trentaine d’Acers) et de nombreux rosiers.

Tous ces végétaux partagent cet espace avec des petits points d’eau qui apportent un supplément de vie animale et des éléments de décoration sont intégrés dans ce jardin. 500m de l’église en direction de Droué – Impasse à gauche – Jardin au bout de l’impasse

