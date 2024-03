Visite commentée du Jardin de l’Henry Jardin de l’Henry Lunel, vendredi 31 mai 2024.

Visite commentée du Jardin de l’Henry Découvrez le jardin d’un pépiniériste à la retraite. Passionné d’espèces rares. Charmant parcours entre les plantes grasses, les yuccas, les osmanthus, les viornes de plusieurs variétés, les araucari… 31 mai – 2 juin Jardin de l’Henry Gratuit. Entrée libre sans rendez-vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Découvrez le jardin d’un pépiniériste à la retraite. Passionné d’espèces rares. Charmant parcours entre les plantes grasses, les yuccas, les osmanthus, les viornes de plusieurs variétés, les araucarias dont le coloner de Nouvelle Zélande, l’arganier du Maroc etc… Plus de 1000 espèces différentes en plein air ou en serre. Très belle collection d’arrosoirs et outils de jardin. Les enfants apprécieront le bassin aux carpes et donneront aux ânes quelques croûtons…

Jardin de l’Henry 16 chemin Creux de Campagne, Lunel, Hérault, Occitanie Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 99 01 85 Jardin privé à l’anglaise proposant sur 13 500 m2 un parcours entre plantes grasses, yuccas, osmanthus, viornes de plusieurs variétés, araucarias dont le coloner de Nouvelle-Zélande, arganier du Maroc. Plus de 1 000 espèces différentes venus d’autres continents en plein air ou en serre. Collection d’arrosoirs et d’outils de jardin. Bassin aux carpes, hôtel à insectes, volailles et ânes.

Ouvert toute l’année sur demande et pour les Journées européennes du patrimoine. de Lunel, prendre route de Sommières et après avoir franchi le pont, tourner à gauche, puis la première à droite. Parking à proximité. Animaux admis en laisse

