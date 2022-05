Visite commentée du Jardin de la Villa Bilhère des Soeurs Hutton 6 allée Miss Hutton Billère Billère Catégories d’évènement: Billère

Présentation d’un jardin de ville, américain, contemporain et biologique, en cours de création et en harmonie avec la villa Bilhère, une charmante folie du XIXe siècle. C’est un melting-pot d’anciens et de jeunes arbres, de bordures de massifs à la française et de dessins en nœud de style Victorien en forme de chaînes, de boucles et de fer à cheval. La pelouse américaine est agrémentée d’une belle collection de fleurs : camellias, rhododendrons, érables du Japon…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00

