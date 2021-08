Ravine-des-Cabris Ravine-des-Cabris La Réunion, Ravine-des-Cabris Visite commentée du jardin de la maison Lenormand Ravine-des-Cabris Ravine-des-Cabris Catégories d’évènement: La Réunion

le dimanche 19 septembre à Ravine-des-Cabris

Découverte exceptionnelle d’un parc où trônent de magnifiques benjoins. Les plus grandes espèces protègent du soleil les plus petites. Parmi elles, des plants de caféiers ! Venez humer les arômes “dan’ tan lontan” dans l’air de ce jardin rare.

Places limitées – Adresse donnée à la réservation

Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

